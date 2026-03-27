Taça de Portugal de Enduro com 149 participantes

Cinco meses depois da última competição nacional de Enduro na Madeira, as serras das freguesias da Calheta e dos Prazeres recebem este fim-de-semana a 1.ª Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, que conta com 149 participantes.

A prova principal terá 34,3 kms (1075 d+), entre ligações e seis PEC´s cronometradas, e contará com 85 pilotos à partida.

A prova de bicicletas elétricas terá 35,1kms (1135D+), entre ligações, seis PEC´s, e 1 PWS´s (especiais de subida), envolvendo 56 participantes.

A prova destinada à formação, o denominado Mini-Enduro, para as categorias de Sub-13 e Sub-.15, conta com oito participantes que terão um percurso total 11,4 kms (150 d+) entre ligações duas PEC´s.

Os 67 visitantes são de muito agrado da organização a cargo da Associação de Ciclismo da Madeira, que desde o início do ano trabalha arduamente para reunir as condições logísticas necessárias. Destaque ainda para a vinda de 4 corredores da equipa profissional de Enduro da CUBE que vêm à Madeira fazer esta prova como preparação para a sua época desportiva. Associação de Ciclismo da Madeira

O evento tem no seu programa um dia de treinos previsto para sábado, 28 de Março, entre as 9 e as 13 horas, seguindo-se no domingo o tão aguardado dia de competição, com partida às 8h30 do primeiro participante do 'Jungle Rain', cuja chegada está prevista para as 14 horas junto ao Pavilhão do CDR Prazeres, espaço que receberá a entrega de prémios às 17 horas.