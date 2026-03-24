Academia do Jovem Voluntário com 120 participantes dos Açores e da Madeira

Um total de 120 jovens dos Açores e Madeira participaram, desde 2021, na Academia do Jovem Voluntário, um programa comum às duas regiões autónomas para promover a participação juvenil em projetos de voluntariado, foi hoje divulgado.

No projeto implementado nos Açores pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional da Juventude, participaram 61 jovens residentes nos Açores e 59 na Madeira, segundo um comunicado do executivo açoriano.

Segundo a secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, citada na nota, a adesão indica que o programa "interessa aos jovens das duas regiões", pelo que o Governo Regional reforçou os apoios aos jovens açorianos integrados em projetos de voluntariado na Madeira, para "garantir condições de participação mais atrativas".