FC Porto recebe Sporting em 22 de Abril na segunda mão das 'meias' da Taça

FC Porto e Sporting vão defrontar-se em 22 de Abril, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com Torreense e Fafe a jogarem no dia seguinte, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Depois de os 'leões' terem vencido em casa na primeira mão, por 1-0, a segunda mão está marcada para as 20:45 de 22 de abril, três dias depois de o Sporting ter jogado com o Benfica, na 30.ª jornada da I Liga.

Num encontro entre duas equipas de divisões secundárias, o Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, jogam à mesma hora do dia seguinte, depois de terem empatado a um golo na primeira mão.

Programa das meias-finais

1.ª mão:

- Quarta-feira, 04 fev:

Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1

- Terça-feira, 03 mar:

Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0

2.ª mão:

- Quarta-feira, 22 abr:

FC Porto (I) - Sporting (I), 20:45

- Quinta-feira, 23 abr:

Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45

FINAL:

- Domingo, 24 mai:

Sporting (L)/FC Porto (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)