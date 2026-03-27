Vai faltar água no Estreito de Câmara de Lobos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

Os trabalhos acontecem no dia 30 de Março (segunda-feira), entre as 9h30 e as 12h00, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos na zona do Garachico e da Nogueira.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", sublinha.