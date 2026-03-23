Câmara de Lobos promove acções de formação para reforçar empregabilidade

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem vindo a reforçar a sua aposta na qualificação da população, através da promoção de diversas acções de formação dirigidas, em particular, a pessoas em situação de desemprego, estejam ou não inscritas no Instituto de Emprego da Madeira.

"Neste contexto, teve início, no passado dia 9 de Março, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, o curso 'Promoção da Saúde e Bem-Estar Comunitário', promovido pela InFocus – Formação e Consultoria e cofinanciado pelo Programa Regional da Madeira 2021-2027. A formação, que decorre em articulação com o Município, integra 300 horas de formação certificada e 308 horas de estágio, preparando os participantes para intervir em contextos educativos, sociais e comunitários", indica nota à imprensa.

Mais recentemente, arrancou também a formação de Operador/a de Informática, uma iniciativa que visa dotar os formandos de competências técnicas na área digital, contribuindo para a sua qualificação e facilitando a integração no mercado de trabalho.

A estas acções junta-se ainda a formação de Guia e Animador Turístico, com início previsto para Setembro deste ano, alargando a oferta formativa a uma área com forte potencial no contexto regional.

As sessões de abertura das formações contaram com a presença da vereadora com o pelouro da Intervenção Social, Educação e Juventude, Sónia Brazão, que sublinhou a relevância destas iniciativas: “A formação representa uma oportunidade concreta para capacitar pessoas que procuram uma nova integração no mercado de trabalho. Ao investir na qualificação, estamos a proporcionar ferramentas que aumentam as oportunidades de empregabilidade e promovem a inclusão social”.

Segundo a vereadora, estas ações assumem um papel fundamental na capacitação dos cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais e reforçando a autonomia dos participantes.

Com estas iniciativas, o Município de Câmara de Lobos reafirma o seu compromisso com a valorização do capital humano, a inclusão social e a dinamização do emprego no concelho.