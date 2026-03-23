Mulher de 53 anos encontrada morta em casa em Câmara de Lobos

Uma mulher de 53 anos foi encontrada sem vida, na manhã desta segunda-feira, no interior da sua residência, situada no Caminho da Nogueira, em Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por uma vizinha, que estranhou não ver a moradora desde o passado sábado, tendo contactado a PSP de Câmara de Lobos. Perante a situação, a polícia solicitou a intervenção do Serviço Regional de Protecção Civil, que accionou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para proceder à abertura da porta da habitação.

Após entrarem na residência, juntamente com elementos da PSP, os operacionais encontraram a mulher já sem sinais vitais, deitada na cama.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo o caso seguido os trâmites legais habituais nestas situações.