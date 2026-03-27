Criança de 10 anos sofre acidente ao sair de carro em Câmara de Lobos

Uma criança, de 10 anos, ficou ferida, esta tarde, em Câmara de Lobos, na sequência de um acidente na Estrada de Santa Clara, junto ao Convento da Caldeira.

Segundo fontes no local, a mãe tinha acabado de estacionar o carro quando o rapaz se preparava para o abandonar. Nesse momento, passou uma carrinha de caixa aberta, cuja traseira da carroçaria embateu na porta, fechando-a e prendendo o braço da criança.

Com o forte impacto, o menino terá chegado a desmaiar e apresentava suspeitas de fractura no braço.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prestaram assistência e transportaram a criança para o hospital. A PSP também esteve presente e tomou conta da ocorrência.