Câmara de Lobos promove acção pioneira no controlo de colónias de gatos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com a Associação Animais de Rua, vai realizar uma intervenção no âmbito do programa Capturar–Esterilizar Devolver (CED), assumindo-se como uma iniciativa pioneira no concelho e na Região, pela sua dimensão, organização e importância.

Um comunicado de imprensa enviado esta tarde às redacções explica que acção decorre na sexta-feira e no sábado, dias 27 e 28 de Março, prevendo a intervenção de cerca de 100 gatos, distribuídos por colónias previamente identificadas em todas as freguesias do concelho.

Na sexta-feira os trabalhos terão lugar no Estreito de Câmara de Lobos e na freguesia de Câmara de Lobos, enquanto no sábado a intervenção será realizada no Curral das Freiras e no Jardim da Serra.

"Esta operação tem como principal objectivo o controlo ético das populações de gatos, através da esterilização e devolução ao seu habitat, contribuindo para a redução da reprodução descontrolada, melhoria do bem-estar animal e salvaguarda da saúde pública", refere.

O vereador com o pelouro da Proteção Animal, Salustino Jesus, disse que "esta acção marca uma mudança na forma como o concelho responde a esta realidade, com uma intervenção pioneira e organizada no terreno. Estamos a atuar directamente nas colónias identificadas, com uma solução eficaz que permite estabilizar estas colónias e prevenir problemas futuros, sempre com respeito pelos animais e pela nossa população em geral".

A nota esclarece que o programa CED é amplamente reconhecido como uma das abordagens mais "eficazes e humanizadas na gestão de colónias de gatos, permitindo uma convivência mais equilibrada entre a população e os animais."

Neste sentido, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos apela à população que entre quinta-feira e sábado, ou seja entre os dias 27 e 28 de Março, não alimentem os animais, devendo apenas ser deixada água fresca, para não comprometer o processo de captura.

"Com esta iniciativa, o Município de Câmara de Lobos reforça o seu compromisso com políticas públicas responsáveis na área do bem-estar animal e da saúde pública, afirmando-se na linha da frente de práticas inovadoras na região", conclui.