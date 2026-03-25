Bombeiros e EMIR socorrem taxista em Câmara de Lobos
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) socorreram, há instantes, um taxista que sentiu-se mal no parque de estacionamento de Câmara de Lobos, nas imediações da baía.
Segundo o que foi possível aferir, a PSP também esteve no local.
As circunstâncias da ocorrência ainda estão a ser apuradas.
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