Bombeiros e EMIR socorrem taxista em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) socorreram, há instantes, um taxista que sentiu-se mal no parque de estacionamento de Câmara de Lobos, nas imediações da baía.

Segundo o que foi possível aferir, a PSP também esteve no local.

As circunstâncias da ocorrência ainda estão a ser apuradas.