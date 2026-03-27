Presidente da Câmara de Câmara de Lobos diz que não há casas em perigo
Não há, para já, casas em risco de derrocada no sítio da Seara Velha no Curral das Freiras, onde ocorreu um grande deslizamento de terras esta manhã. A garantia é dada pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt.
"Trata-se de um deslizamento de terras ali na zona da Seara Velha, uma zona que não tinha histórico, não está a ameaçar casas", começou por garantir o autarca.
"Neste momento o LREC (Laboratório Regional de Engenharia Civil) e a Hidráulica também vão acompanhar conosco" a situação, acrescentou, dando conta que "aliás, o grande problema aqui é que a ribeira ficou cheia de terra e de pedra", pelo que "a maior intervenção, neste momento, será mesmo da Hidráulica que é necessário desobstruir o leito da ribeira para não haver problemas maiores", calcula.
Celso Bettencourt afiança que, "de resto não há habitações em perigo, não há nada a registar, mas de qualquer forma vamos monitorizar isso daqui para a frente, porque de facto há aqui o risco de isto desenvolver-se no futuro, mas vamos estar atentos a isso", prometeu.
Como se pode ver na foto, neste momento a quantidade de água que se acumula a jusante da derrocada é significativa, formando uma espécie de barragem.
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