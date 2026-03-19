Acidente na Via Rápida na zona de Câmara de Lobos

Um acidente ocorrido na Via Rápida está a condicionar fortemente o trânsito na zona do Campanário, no sentido Ribeira Brava - Machico, causando congestionamento de cerca de 3 km.

A ocorrência deu-se pelas 9h00, mas segundo apuramos poderá tratar-se apenas de danos materiais, uma vez que os Bombeiros de Câmara de Lobos não foram chamados para uma operação de socorro.