Acidente na Via Rápida na zona de Câmara de Lobos
Um acidente ocorrido na Via Rápida está a condicionar fortemente o trânsito na zona do Campanário, no sentido Ribeira Brava - Machico, causando congestionamento de cerca de 3 km.
A ocorrência deu-se pelas 9h00, mas segundo apuramos poderá tratar-se apenas de danos materiais, uma vez que os Bombeiros de Câmara de Lobos não foram chamados para uma operação de socorro.
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