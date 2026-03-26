Motociclista ferido após acidente com carro
Um acidente ocorrido entre uma moto e um carro na rotunda do Hospital, no Funchal, causou ferimentos no motociclista.
O embate deu-se pouco depois das 9h00, tendo o ferido sido auxiliado, em princípio, pela Cruz Vermelha Portuguesa dada a proximidade entre esta sede e a zona do acidente, igualmente praticamente ao lado do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
O acidente ocorreu após a entrada da rotunda - quem vem da via rápida em frente à saída para a Escola HBG - estando a moto e o carro na linha da esquerda (a mota no chão), o que inviabiliza a normal circulação (passagem apenas pela linha da direita) e está a causar forte congestionamento.
A PSP já tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo