Colisão entre autocarro e carro faz um ferido no Lombo da Quinta

Um homem, de 30 anos, ficou ferido, na sequência de uma colisão frontal entre um autocarro e um veículo ligeiro, ocorrida, esta tarde, na Travessa do Lombo da Quinta, no Funchal.

A vítima apresentava queixas numa perna e nas costas, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para o local foram mobilizados sete operacionais da corporação, apoiados por duas viaturas.