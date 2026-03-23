Colisão na Via Rápida sem feridos

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras mobilizou, na manhã de hoje, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para a Via Rápida, na saída nas imediações do restaurante Só Espeto, no sentido Funchal–Santa Cruz.

O alerta accionou duas viaturas e uma ambulância para o local. Contudo, após avaliação da situação, foi confirmado que não havia feridos a registar, não tendo sido necessária a intervenção das equipas médicas.

A ocorrência acabou por não exigir transporte hospitalar, tendo a situação sido resolvida no local.