Motociclista projectado após colisão com carro
Um motociclista de 25 anos ficou, ferido, há pouco, pelas 13h30, após ser projectado numa colisão com um veículo ligeiro, no acesso à via rápida na zona da Pena, no sentido Boa Nova - São Martinho.
A vítima, que terá sido projectada cerca de 5 metros, apresentava escoriações na zona do abdómen e num joelho.
O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o hospital.
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