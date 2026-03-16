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Motociclista projectado após colisão com carro

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Um motociclista de 25 anos ficou, ferido, há pouco, pelas 13h30, após ser projectado numa colisão com um veículo ligeiro, no acesso à via rápida na zona da Pena, no sentido Boa Nova - São Martinho.

A vítima, que terá sido projectada cerca de 5 metros, apresentava escoriações na zona do abdómen e num joelho. 

O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o hospital. 

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