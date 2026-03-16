Colisão deixa homem ferido em São Martinho
Pelas 9h15 desta segunda-feira, 16 de Março, uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada para a Rua do Engenho Velho, em São Martinho, devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros que resultou num ferido ligeiro.
A vítima, dos sexo masculino, de 72 anos, apresentava queixas na zona do peito depois do 'airbag' ter sido accionado.
O homem foi socorrido por elementos da corporação e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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