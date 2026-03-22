Colisão entre carro e moto resulta em dois feridos em Santa Quitéria

Pelas 10h40 deste domingo, no Caminho de Santa Quitéria, no Funchal, uma colisão entre um motociclo e uma veículo ligeiro deixou duas pessoas feridas. Para o local foram mobilizadas as duas companhias de bombeiros do Funchal para socorrer as vítimas.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram o transporte até ao hospital de um jovem de 22 anos, que apresentava escoriações no membro inferior direito e no tornozelo.

A outra vítima, também do sexo masculino, de 38 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O homem apresentava escoriações numa perna e num braço.