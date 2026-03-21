Colisão entre carro e moto no Funchal resulta em um ferido

Um motociclista de 73 anos ficou ferido, esta manhã, numa colisão com um veículo ligeiro na Estrada Dr. João Abel de Freitas, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 10h50, mobilizando uma ambulância para esta ocorrência.

O homem apresentava escoriações nos membros superiores e inferiores e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.