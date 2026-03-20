Toque entre autocarro e carro congestiona trânsito
Um pequeno acidente ocorrido esta manhã na Praça da Autonomia - gerado pela recorrente situação de cedência de passagem e mudança de faixa de rodagem - está a causar algum congestionamento naquela zona do centro do Funchal.
O acidente envolveu um autocarro e uma viatura ligeira de passageiros, sem consequências de maior até serem retiradas as viaturas.
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