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Toque entre autocarro e carro congestiona trânsito

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Um pequeno acidente ocorrido esta manhã na Praça da Autonomia - gerado pela recorrente situação de cedência de passagem e mudança de faixa de rodagem - está a causar algum congestionamento naquela zona do centro do Funchal.

O acidente envolveu um autocarro e uma viatura ligeira de passageiros, sem consequências de maior até serem retiradas as viaturas.

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