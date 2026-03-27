Equipa de Socorro em Montanha dos Voluntários Madeirenses accionada 32 vezes desde o início do ano

A Equipa de Socorro em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi accionada por 32 vezes entre 1 de janeiro e 26 de março de 2026, num total de 161 horas e 44 minutos de actividade operacional, envolvendo 195 bombeiros especializados em salvamento em grande ângulo.

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, das activações registadas neste período, 22 corresponderam a operações de socorro, enquanto oito estiveram relacionadas com treinos operacionais e acções de formação e duas com deslocações técnicas.

No âmbito das 22 operações de socorro realizadas, foram contabilizadas 16 ocorrências relacionadas com assistência a pessoas e seis intervenções de socorro animal, num total de 61 horas e 34 minutos de trabalho, mobilizando 121 operacionais da equipa.

Entre os resgates efectuados a pessoas, destacam-se seis ocorrências em ambiente de montanha, que totalizaram 17 horas e 51 minutos, sete ocorrências em meio urbano, com duração acumulada de 9 horas e 52 minutos e três operações em contexto de canyoning, que representaram 19 horas e 17 minutos de trabalho operacional.