'Curta' madeirense "O Fauno das Montanhas" voltou à tela 99 anos depois

"O Fauno das Montanhas" é uma curta-metragem dramática realizada e produzida na Madeira, cuja estreia em cinema decorreu a 11 de Maio de 1927 e que ontem voltou ao grande ecrã na Casa das Mudas, na Calheta, numa reexibição quase 99 anos depois, num evento que contou com a presença do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, e a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça.

Com cerca de 1.100 metros de película, esta 'curta' foi dividida em quatro partes e destacou-se na época como uma das produções mais relevantes do cinema português da década de 1920. Segundo nota da DRC, "o trabalho técnico de Manuel Luiz Vieira foi considerado, à época, um dos melhores realizados em Portugal".

Manuel Luiz Vieira, nascido na Madeira ainda no século XIX, foi um dos pioneiros do cinema português e que começou com pequenas experiências, tendo estado associado à criação das duas primeiras empresas cinematográficas na Ilha e tornou-se um dos operadores principais do Estado Novo, integrando a Missão Cinegráfica às Colónias em África e a Direção Geral dos Serviços Agrícolas".

Foi com base nessa sua experiência que realizou as filmagens, tanto em estúdio, como no Rabaçal e também nas 25 Fontes, "explorando cenários naturais de grande impacto visual. O enredo centra-se nas curiosas quimeras de uma jovem que acompanha o pai, um naturalista britânico, numa expedição dedicada ao estudo das espécies ornitológicas da Ilha. Num ambiente de crescente romantismo, inspirado pela paisagem envolvente, a jovem julga-se perseguida por um fauno que tenta assassinar o sábio", lê-se na sinopse.

Como referido, a obra estreou no grande ecrã a 11 de Maio de 1927, no Teatro Circo, e foi produzida pela Empresa Cinegráfica Atlântida (Madeira), fundada em 1924 por Manuel Luiz Vieira, que dispunha de laboratório próprio e de um estúdio de filmagens.

Este foi apenas um dos mais de 200 filmes aos quais o nome de Manuel Luiz Vieira está ligado, tanto como realizador, operador de imagem ou produtor. Tendo sido uma figura discreta, "Manuel Luiz Vieira é um (quase) desconhecido do meio cultural e académico", frisa, servindo esta homenagem para "um maior conhecimento da pessoa e da sua filmografia, bem como dar uma colaboração para a História do Cinema na Madeira", conclui a DRT.

Esta exibição esteve integrada na programação do XXXIX Festival de Música da Madeira 2026, que decorre de 7 a 28 de Março, em diversos espaços culturais emblemáticos, 10 concertos envolvendo 191 artistas de referência nacional e internacional, sendo que esta proposta aliou a música (ópera) ao cinema.