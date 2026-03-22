Paulo Macedo e Joana Soares sagram-se campeões regionais de Montanha

Paulo Macedo e Joana Soares sagraram-se, esta manhã, Campeões Regionais de Montanha, num evento que se realizou no Porto Moniz.

Paulo Macedo, atleta da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (AJS), completou os 8,5 km do percurso com o tempo de 51:55 minutos, seguindo-se Vítor Faria (Clube Escola Estreito – Madeira (CEE-M), com o tempo de 53 minutos exatos. O último lugar do pódio foi para Hugo Costa (CEE-M), que fez o tempo total de 56:17 minutos.

Nos femininos, Joana Soares voltou a mostrar credenciais, completando o percurso em 01:02:17, deixando a concorrência mais direta a mais de três minutos de distância (03:45), nomeadamente Laureen Teixeira (CEE-M), que fez o tempo de 01:06:02. A terceira posição foi para outra atleta do Clube Escola Estreito Madeira, de seu nome Diana C. Sousa com o tempo de 01:10:52.

"Apesar das condições climatéricas adversas, com chuva persistente e por vezes muito forte, nota de destaque para a centena de atletas, que ainda assim, compareceram na linha de partida para a realização do evento", aponta a organização, através de nota à imprensa.

Já no que diz respeito aos clubes, nota para a participação do Clube Escola do Estreito Madeira que venceu, quer em masculinos quer em femininos. A equipa do Estreito, colocou em femininos, quatro das suas atletas nas cinco primeiras posições (2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª). Na segunda posição ficou o Clube Desportivo Infante D. Henrique.

Já em masculinos, o resultado não foi muito diferente, com três dos seus atletas nos cinco primeiros lugares (2.º, 3.º e 4º).

Sendo assim o CEE-M fez 9 pontos, sendo que na segunda posição quedou-se o CDI-M com 49 pontos. Nos masculinos, o CEE-M fez um total de 9 pontos contra 12 da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (2.º lugar) e os 44 pontos do Centro de Atletismo do Funchal (CAFH), 3.º posto.