Atletismo 'corre' na estrada e na montanha este fim-de-semana

O atletismo esta de regresso, este fim-de-semana, com duas provas a serem disputadas, na estrada e na montanha.

A primeira acontece a partir das 17h30 deste sábado, no Curral das Freiras, tratando-se da prova 'Castanhas a Correr', organizada pelo CD Curral das Freiras, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira. Terá uma extensão de 4,5 quilómetros, com partida na Estrada Cónego Camacho, junto ao largo dos estacionamentos.

A prova segue pela mesma via até ao primeiro ponto de retorno, situado a cerca de 700 metros. O percurso regressa depois em sentido inverso até à Estrada do Ribeiro Cidrão (ER107), prosseguindo até ao segundo ponto de retorno, localizado abaixo da Ponte da Fajã Escura. A partir daí, os atletas retomam o trajecto pela ER107 em sentido inverso, voltando à Estrada Cónego Camacho, onde estará instalada a meta, no mesmo local da partida.

A cerimónia de entrega de prémios deverá ocorrer pelas 18h30.

Já no domingo, o Porto Moniz acolhe os Campeonatos Regionais de Montanha, também sob organização da Associação de Atletismo da Madeira. Segundo explica nota à imprensa, a primeira prova do dia, destinada ao escalão sub-20, tem início às 9h15, com um percurso de 5,6 quilómetros e um desnível positivo de cerca de 450 metros. A partida será dada no segundo estradão abaixo do Curral Falso, seguindo os atletas por esse caminho quase até ao final, onde virarão à esquerda para um trilho que liga a outro estradão. O percurso prossegue depois por trilhos até à Levada dos Cedros, onde os participantes seguem à direita por cerca de 50 metros, virando posteriormente à esquerda para um novo trilho que os conduzirá, através de diversos caminhos, até à zona do Fanal. Já nesta área, cruzam a ER209 pela última vez, seguindo pelos prados até à meta, situada junto ao Posto Florestal local.

Quanto à prova principal, arranca pelas 9h45, com uma distância de 8,5 quilómetros e um desnível positivo de aproximadamente 850 metros. A partida terá lugar na ER209, junto ao Miradouro da Eira da Achada. O percurso segue por esta via, com posterior desvio à esquerda para o Caminho do Ribeiro Escuro e, pouco depois, à direita para o Caminho do Cascalho, que é percorrido na totalidade. No final, os atletas atravessam novamente a ER209 para entrar num estradão de terra batida, prosseguindo depois em direcção ao Fanal por trilhos e estradões, com passagem pelas zonas do Curral Falso e da Levada dos Cedros, onde estará instalado um ponto de abastecimento de água. Já na fase final, voltam a cruzar a ER209, seguindo pelos prados até à meta, localizada junto ao Posto Florestal do Fanal.