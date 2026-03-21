Base das Lajes com maior presença de aviões norte-americanos desde o início do conflito

A Base das Lajes, nos Açores, voltou a registar hoje um incremento do movimento de aeronaves militares norte-americanas, tendo sido verificado o maior número de aviões estacionados desde o início do ataque ao Irão.

Hoje de manhã, observou a Lusa no local, estavam estacionadas na Base das Lajes, na ilha Terceira, 32 aeronaves da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, incluindo 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus, que estão na infraestrutura desde 18 de fevereiro.

Desde o início do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, em 28 de fevereiro, que vários destes reabastecedores têm descolado das Lajes, quase todos os dias, em missões de reabastecimento.

Entre domingo e segunda-feira, chegaram à base mais 11 aeronaves da Marinha norte-americana: seis Boeing EA-18G Growler, aviões de combate utilizados primordialmente na guerra eletrónica, e cinco Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, aviões de alerta aéreo antecipado, comando e controlo tático de gestão de combate, que operam a partir de porta-aviões, em qualquer condição meteorológica.

A acompanhar estas aeronaves vieram mais dois reabastecedores KC-46 Pegasus e ao longo da semana chegou um terceiro, que aumentou para 18 o número total destas aeronaves na infraestrutura.

Esta noite chegaram ainda dois aviões KC-130, da Marinha norte-americana, que também têm função de reabastecedores.

Na infraestrutura já há algum tempo estava também um avião C-130 da Marinha norte-americana, habitualmente utilizado para transporte de tropas e cargas.

Durante a manhã, o movimento de aeronaves nas Lajes foi intenso, com a saída dos seis aviões de combate e de três dos cinco aviões de alerta aéreo. Descolaram ainda oito dos 18 reabastecedores.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.

O Governo português deu uma "autorização condicionada" ao uso da Base das Lajes, já depois do início do ataque, apontando como requisitos que a infraestrutura só podia ser utilizada "em resposta a um ataque, num quadro de defesa ou retaliação", que a ação tinha de ser "necessária e proporcional" e que só podia "visar alvos de natureza militar".

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou, no parlamento, que, do que tem sido dado a conhecer ao Governo, a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América "tem cumprido os pressupostos subjacentes à autorização" dada por Portugal.

Os Estados Unidos e Israel realizaram hoje ataques contra o complexo nuclear iraniano de Natanz, localizado no centro do país, afirmou, num comunicado, a Agência de Energia Atómica do Irão.

O ataque de hoje ocorre após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na sexta-feira que estava a considerar "diminuir" as operações militares no Médio Oriente, mesmo com os Estados Unidos a enviarem mais três navios de assalto anfíbio e cerca de 2.500 fuzileiros adicionais para a região.