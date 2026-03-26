Bombeiros resgatam turista alemã na Levada dos Piornais

Ao início da tarde de hoje, a Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses voltou a ser accionada para uma operação de socorro na Levada dos Piornais, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, uma turista de nacionalidade alemã, na casa dos 40 anos, sofreu uma entorse num joelho enquanto percorria o trilho.

A equipa de resgate esteve empenhada com sete elementos e duas viaturas, tendo procedido à estabilização da vítima e à sua retirada em segurança do local.

Posteriormente, a mulher foi transportada para o hospital por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal para avaliação médica.