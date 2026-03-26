Turista resgatado no Pico do Areeiro

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses realizou, esta manhã, uma operação de socorro no percurso pedestre PR3, na zona do Pico do Areeiro, após um alerta para uma situação de trauma num membro inferior.

De acordo com informação que o DIÁRIO apurou junto do Serviço Regional de Protecção Civil, o pedido de socorro foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 7h41, tendo sido de imediato mobilizados meios do Corpo de Bombeiros Madeirenses, da Cruz Vermelha Portuguesa e da Polícia Florestal.

No total, foram empenhados quatro veículos e 12 operacionais na operação. A vítima, um homem de nacionalidade estrangeira cuja idade não foi possível apurar, foi assistida no local, resgatada em segurança e posteriormente transportada para o hospital para avaliação médica.

A ocorrência ficou concluída após o encaminhamento da vítima para unidade hospitalar.