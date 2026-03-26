Três aviões divergidos para o Porto Santo

Três aeronaves que tinham ligação com o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foram divergidas na tarde desta quinta-feira, 26 de Março, para o aeroporto vizinho na ilha do Porto Santo.

Em causa estarão condições meteorológicas adversas que terão condicionado a operação aeroportuária, levando a que três voos operados pelas companhias aéreas Marabu, British Airways e easyJet fossem divergidos.

O voo DI 6578, proveniente de Leipzig e operado pela companhia Marabu, tinha aterragem na Madeira prevista para as 16h10, mas acabou por ser cancelado, depois de seguir para a pista do Porto Santo, onde aterrou pelas 17h01.

Já o voo BA 2718, da British Airways, proveniente de Londres (Gatwick), tinha chegada prevista na pista de Santa Cruz para as 16h10, mas depois de ter ficado 'às voltas' nos céus da Madeira seguiu viagem para o Porto Santo.

Também o voo EZY8521, da easyJet Airlines, oriundo de Londres (Gatwick), com aterragem na Madeira prevista prevista para as 17h45 foi afectado, tendo seguido para o Porto Santo, onde aterrou pelas 17h37, depois de também ter ficado 'às voltas' nos céus da Madeira. A ligação aérea acabou por ser retomada pouco depois das 19 horas, com um voo do Porto Santo para a Madeira.

A situação afecta também as partidas prevista para o Aeroporto da Madeira, nomeadamente os voos número BA 2719 da British Airways com destino a Gatwick e o DI 6579 (Marabu) rumo a Leipzig.

O voo EZY8522 da easyJet com destino a Londres deverá acontecer, apesar de partir com um ligeiro atraso.