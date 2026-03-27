Paula Margarido destaca talento dos protagonistas do 'VI Encontro de Teatro Musical Sénior’

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou hoje presença na sessão de abertura do ‘VI Encontro de Teatro Musical Sénior, uma iniciativa da Casa do Povo do Curral das Freiras’.

"Muito mais do que um evento cultural, este encontro é um verdadeiro testemunho do valor, da vitalidade e da dignidade da nossa população mais experiente", afirmou a governante, endereçando uma palavra de gratidão à directora técnica Alexandra Teles e aos grupos participantes.

Segundo nota à imprensa, Paula Margarido lembrou também o papel “absolutamente essencial" da Casa do Povo liderada por Eugénio Gonçalves.

"Uma freguesia com as características do Curral das Freiras, marcada pela sua geografia, pela sua identidade própria e também pelos seus desafios, esta instituição é muito mais do que um espaço de resposta social, ou promotora de atividades culturais: é um ponto de encontro, de apoio, de pertença e de comunidade. É uma presença constante na vida das pessoas", sublinhou Paula Margarido a quem coube entregar o troféu a um dos grupos participantes.

No Dia Mundial do Teatro, o ‘VI Encontro de Teatro Musical Sénior’ fica marcado por ser a edição com a maior participação de sempre, reunindo um número recorde de grupos e instituições oriundos de diversos pontos da Região.

Ao palco, subiram os grupos do Lar do Porto do Moniz, da Associação Câmara de Lobos Viva, da Casa São José, do Centro Paroquial e Social de Santa Cecília, da Associação Garouta do Calhau, do Centro Comunitário Regional, da Casa do Povo da Ponta Delgada e da Casa do Povo do Curral das Freiras.

A abertura do certame contou com a presença de João Ribeiro, em representação da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, de Nuno Neves, vereador com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, de Jennifer Ascensão, Presidente da Assembleia de Freguesia do Curral das Freiras, Alexandra Teles, Diretora Técnica da Casa do Povo local e Carla Faia, Coordenadora da Escola EB/PE de Santo António e Curral das Freiras.