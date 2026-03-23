Madeirense Ofélia Neves não segue para a final do 'Got Talent Portugal'
Conforme noticiou o DIÁRIO, a bailarina madeirense Ofélia Neves voltou a apresentar-se este domingo, 22 Março, no grande palco do concurso de talentos televisivo 'Got Talent Portugal', da RTP1, dedicando a sua actuação à ilha da Madeira, ao som de 'Cantiga do Nevoeiro' da autoria dos Xarabanda.
Só que desta vez a actuação da madeirense não convenceu nem os jurados nem o público. E assim, fica fora da final do concurso de talentos.
Desta forma, passaram à final os seguintes concorrentes: Jorge e Mariana, o Duo Opa e Huba.