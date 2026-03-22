Grupo de Teatro de Machico lança a VI edição do concurso literário 'Conta-me uma história…'

O Grupo de Teatro de Machico (GTM) promove a VI edição do concurso literário 'Conta-me uma história…', uma iniciativa que visa incentivar a criação de pequenos contos junto de participantes de diferentes idades.

Em nota emitida, a organização destaca que “o mundo das histórias é, e será eternamente irresistível… ninguém fica indiferente a uma boa história”, sublinhando o papel central da narrativa como “suporte de toda a actividade cultural”.

O concurso, que surgiu na sequência do confinamento social provocado pela pandemia da covid-19, integra actualmente um conjunto de oito projectos dinamizados pelo GTM. Segundo a entidade promotora, trata-se de “mais um desafio à criatividade”, com o objectivo de estimular a escrita e valorizar conteúdos literários passíveis de adaptação a outras áreas artísticas, tais como o teatro ou o cinema.

O concurso encontra-se dividido em duas categorias, nomeadamente uma secção infantil, destinada a participantes até aos 13 anos, com textos entre 200 e 800 palavras, e uma secção sénior, a partir dos 14 anos, com contos entre 800 e 1.200 palavras.

A avaliação estará a cargo de um júri, responsável pela atribuição de prémios monetários aos três melhores classificados de cada categoria. Na secção infantil, os prémios são de 50, 40 e 30 euros, enquanto na secção sénior ascendem a 300, 200 e 100 euros.

O tema é livre e a participação requer o preenchimento de uma ficha de inscrição, disponível na página de Facebook do Grupo de Teatro de Machico, devendo os trabalhos ser enviados por correio electrónico.

A data limite para submissão de candidaturas é 17 de Abril. Os resultados serão divulgados num sarau literário a realizar no dia 24 de Abril, na sede do GTM, no Fórum Machico.

A organização refere que “os conteúdos dos contos/histórias […] poderão ser utilizados como argumento para peças teatrais, na criação de curtas-metragens, etc., mas sempre com o consentimento do autor”, garantindo que os direitos de autor “serão integralmente respeitados à luz da lei em vigor”. Está também prevista a edição de uma coletânea com os melhores trabalhos das várias edições.