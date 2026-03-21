Tiago Margarido fala num "jogo competente"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, descreve o encontro de hoje com o Famalicão como um "jogo competente", apesar da derrota. O Famalicão venceu hoje o Nacional por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, subindo ao quinto lugar da classificação e reforçando a candidatura a terminar a época nos lugares 'europeus'.

Penso que fizemos um jogo competente, dividimos o jogo com uma excelente equipa, bem trabalhada e que está a lutar por outros objetivos. Foi um jogo equilibrado, tivemos oportunidades para fazer e, infelizmente, não conseguimos concretizar. A verdade é que, numa das oportunidades que eles tiveram, através de uma desatenção nossa, conseguiram marcar. Foi um jogo super-equilibrado, o detalhe fez a diferença, mas a nossa equipa foi competente. Foi um jogo muito difícil de preparar porque temos nove ausências. O Veron sentiu um desconforto na coxa e agudizou esse problema. Tivemos de reajustar. A verdade é que o Daniel [Júnior] fez um bom jogo, mas, mesmo assim, fomos competitivos, dividimos o jogo e não há nada a apontar aos jogadores." Tiago Margarido

Num encontro intenso e com várias oportunidades, o golo decisivo surgiu aos 63 minutos, por Ibrahima Ba, já depois de uma primeira parte equilibrada e rica em ocasiões para ambas as equipas.

O Nacional entrou melhor na partida e esteve perto de marcar logo nos primeiros minutos, com remates perigosos de Chiheb Labidi e Zé Vítor, travados por intervenções seguras de Carevic, que se destacou entre os postes famalicenses.

A reação da equipa da casa surgiu ainda antes do intervalo, com Simon Elisor a desperdiçar uma ocasião flagrante, quando surgiu isolado perante Kaique, enquanto Gustavo Sá também ameaçou, num lance em que os minhotos reclamaram uma grande penalidade.

Após o descanso, o Famalicão assumiu o controlo da partida e acabou por chegar à vantagem numa jogada de bola parada, com Gustavo Sá a cruzar para o segundo poste e Ibrahima Ba a finalizar com eficácia.

Até final, os insulares tentaram reagir, mas revelaram dificuldades em ultrapassar a organização defensiva dos minhotos, com a melhor oportunidade a surgir já perto do fim, num remate acrobático de Lucas João, travado novamente por Carevic.

Com este triunfo, o Famalicão ascende ao quinto lugar, com 45 pontos, ficando a um do quarto classificado Sporting de Braga, que tem menos dois jogos, enquanto o Nacional permanece em posição delicada, no 16.º posto, em zona de luta pela manutenção.