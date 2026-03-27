Paula Margarido reforça compromisso com ajudantes domiciliárias da Causa Social

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença ontem, quinta-feira, 26 de Março, no Lar de Idosos do Porto da Cruz, uma estrutura da Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, presidida por Maria Martins, onde deixou o renovado compromisso de apoiar o valoroso trabalho ao domicílio prestado à população idosa.

Numa sessão que contou igualmente com a presença de Nivalda Gonçalves, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), foi formalizado o contrato-programa que "assegura a continuidade do acréscimo remuneratório de 70 euros mensais às ajudantes domiciliárias da instituição, com efeitos retroativos a 1 de Janeiro do corrente ano".

Após a assinatura, Paula Margarido "fez questão de responder e esclarecer todas as questões colocadas pelas 45 profissionais presentes no auditório do lar, num diálogo aberto e participado, que se prolongou por mais de uma hora", informa uma nota da SRITJ.

"Do encontro resultou a partilha de propostas e a identificação de desafios prementes, bem como de oportunidades para melhorar o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), uma valência essencial para garantir a permanência dos idosos no seu ambiente familiar pelo maior tempo possível", informa a nota.

Nas declarações finais, "a governante com a tutela da Inclusão destacou não apenas o reforço financeiro agora formalizado, mas também o compromisso assumido pelo Governo Regional que, desde 2021, tem vindo a garantir, de forma consecutiva e ininterrupta, mais proteção, dignidade e justiça salarial às ajudantes domiciliárias do setor privado", conta.

Sublinhou ainda que estas deslocações "não são meros atos protocolares, mas sim momentos de reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido por cada uma das profissionais", disse Paula Margarido. "É neste trabalho de proximidade, articulação em rede e diálogo aberto que queremos continuar a desenvolver a nossa Região. Tão importante quanto o apoio financeiro que hoje assinalamos é estarmos aqui convosco para, em conjunto, refletirmos sobre os desafios e construirmos soluções", acredita.

Refira-se que a visita ao Porto da Cruz "integra um conjunto de deslocações realizadas ao longo desta semana, cujo ciclo termina esta sexta-feira com a assinatura do sexto contrato-programa, a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia da Calheta", informa a agenda da governante.