Banco de Portugal prevê aceleração da inflação para 2,8% em 2026

O Banco de Portugal (BdP) projeta que a inflação vai acelerar para 2,8% em 2026, de acordo com o boletim económico divulgado hoje.

O indicador que mede a evolução dos preços foi revisto em alta em 0,7 pontos percentuais (p.p.) este ano e 0,3 p.p. para 2,3% em 2027, devido ao aumento das pressões de origem externa.

"O conflito no Médio Oriente explica, em larga medida, as revisões em alta da inflação em 2026 e 2027", refere o banco central, sendo que a "dissipação do efeito do choque energético nos preços e a manutenção das expectativas de inflação de longo prazo ancoradas deverão contribuir para a redução da inflação para 2% em 2028".

Recorde-se que, no Orçamento do Estado para 2026, o Governo previa uma inflação de 2,1% este ano.

O BdP ressalva que existe um grau elevado de incerteza, sendo que as hipóteses deste exercício de projeção "têm por base as expectativas implícitas nos mercados financeiros até 13 de março, pressupondo uma duração relativamente limitada do conflito no Médio Oriente e efeitos contidos na confiança das famílias e empresas e nas cadeias de abastecimento globais".

"A intensificação ou prolongamento das hostilidades teria um impacto mais significativo nos preços e na atividade", alerta a instituição.