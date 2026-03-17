Andebol do Marítimo defronta o Sporting nas meias-finais da Taça

A formação do Marítimo da Madeira Andebol SAD vai disputar um lugar na final da Taça de Portugal 2025/2026, frente ao Sporting, assim ditou o sorteio realizado na sede de Federação de Andebol de Portugal.

Na outra meia-final, estarão frente a frente o Águas Santas e o vencedor da partida entre SL Benfica e Póvoa Andebol Clube, jogo a ter lugar no dia 2 de Abril.

A primeira mão está agendada para o dia 15 de Abril, no Pavilhão do Marítimo com o segundo encontro a ter lugar no dia18 de Abril, no Pavilhão João Rocha. Uma final a quatro este ano em moldes distintos dos anos anteriores onde se realizava em fase concentrada, abre agora portas para a luta por um lugar na final em duas partidas. Coube aos maritimistas a ‘fava’ pois terão pela frente o detentor da prova nas últimas quatro temporadas. No entanto adivinha-se a 15 de Abril casa cheia no Pavilhão verde-rubro para esta partida.