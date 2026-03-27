Celso Bettencourt garante que a derrocada "está a ser analisada de forma responsável"

A grande derrocada ocorrida na manhã de hoje, no Curral das Freiras, está a ser acompanhada no terreno pelas autoridades municipais e regionais, não existindo, para já, perigo iminente para populações ou habitações próximas.

Grande derrocada no Curral das Freiras Uma grande derrocada abalou esta manhã o Curral das Freiras, mais precisamente o sítio da Seara Velha.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, explicou que uma segunda avaliação técnica permitiu esclarecer o impacto real do deslizamento de terras. “Numa segunda avaliação já estamos no terreno e neste momento já temos mais alguns dados”, afirmou o autarca.

Inicialmente, existia receio de que o deslizamento tivesse criado uma espécie de barreira no leito da ribeira, podendo originar acumulação de água e provocar um movimento de terras mais violento. Contudo, essa hipótese foi entretanto afastada, garantias dadas pelo presidente da autarquia.

“Achávamos que tivesse criado ali uma parede, uma barragem, e que houvesse uma pressão de água que depois fizesse acontecer um movimento de terras brusco, mas, felizmente, analisando no local, podemos constatar que criou-se um vale”, explicou.

Segundo Celso Bettencourt, essa configuração natural permitirá o escoamento da água sem riscos acrescidos. “Quando começar a haver maior volume de água, ela irá correr por entre esse vale, não havendo o perigo que inicialmente tínhamos alguma preocupação”, sublinhou.

Apesar de não existirem habitações directamente em risco, as autoridades continuam a avaliar casas situadas a cerca de 100 metros da zona afectada. “Não há um perigo iminente, mas vamos analisar se haverá necessidade ou não de retirar essa família durante alguns dias, apenas por precaução”, indicou o presidente da autarquia.

Presidente da Câmara de Câmara de Lobos diz que não há casas em perigo Não há, para já, casas em risco de derrocada no sítio da Seara Velha no Curral das Freiras, onde ocorreu um grande deslizamento de terras esta manhã. A garantia é dada pelo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt.

No local encontram-se meios da Câmara Municipal, do Governo Regional, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e técnicos da Protecção Civil, que permanecem a monitorizar a encosta e a evolução da situação.

O autarca garantiu ainda que o acompanhamento está a ser feito com prudência, reforçando que “estamos a analisar a situação de uma forma responsável e ponderada, mas acima de tudo salvaguardando a segurança de todos”, acrescentando que novas informações serão divulgadas ao longo do dia conforme avancem as avaliações técnicas.