Museu de Arte Sacra do Funchal organiza Oficina de Páscoa para famílias

O Museu de Arte Sacra do Funchal realiza amanhã, 28 de Março, uma Oficina de Páscoa para famílias intitulada ou sob o lema "O Ovo, da Técnica ao Símbolo".

"Nesta Páscoa, convidamos as famílias a descobrir o Núcleo dos Ícones do museu, através de uma experiência prática que une arte e espiritualidade", convida. "Vamos explorar a pintura a têmpera, técnica milenar onde o ovo, historicamente reverenciado como um símbolo de nascimento, criação e renovação, transcende a sua função alimentar para assumir o papel de aglutinante natural da cor".

Assim, "nesta oficina dedicada à pintura de ovos, os participantes aprenderão a preparar os pigmentos, transformando este elemento em arte tal como os mestres iconógrafos", conclui.

A Oficina de Páscoa decorre entre as 10h00 e as 12h30, tem um custo de 15€ por família (3 pessoas), tendo lotação máxima para 15 pessoas.

As inscrições e mais informações podem ser feitas e pedidas para o número 291 228 900.