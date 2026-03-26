Associação de Hotelaria aponta que reservas turísticas para a Páscoa estão "a meio gás"

As reservas na hotelaria nacional para o período da Páscoa decorrem ainda "a meio gás", com 24% dos hotéis a reportarem abrandamento ou cancelamentos devido à guerra no Médio Oriente, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

"As perspetivas para a Páscoa indicam um arranque ainda modesto", anunciou hoje a associação, avançando que para o período das férias escolares (de 27 de março a 12 de abril) as reservas se situavam nos 55% na passada sexta-feira, com um preço médio 'on the books' de 132 euros.

De acordo com a AHP, o inquérito evidencia que "a instabilidade no Médio Oriente começa a refletir-se no setor": Embora 60% das unidades indiquem que o ritmo de reservas se mantém "sem alterações significativas", 24% dos hoteleiros já identificam um abrandamento nas reservas ou um aumento de cancelamentos, enquanto 16% referem um aumento da procura, "associado ao desvio de fluxos turísticos de outros destinos".