Porto-santenses esperam uma boa Páscoa

Os porto-santenses esperam uma Páscoa de 2026 positiva, com mais pessoas e, por conseguinte, mais turismo e bom tempo.

Na área da restauração, Filipa Drumond disse que “espero que haja bastante movimento para assim termos bastantes turistas e, assim, o comércio andará para a frente”, mas, ainda assim, ressalvou: “este ano pode ser um pouco mais fraco, por tudo o que aconteceu no continente, no que respeita às condições atmosféricas que atingiram o continente português; ou as pessoas têm dinheiro para arranjar as suas casas ou vêm de férias, mas vamos ver o que nos espera”.

O sector dos táxis é um barómetro no que respeita ao turismo. Pedro Castro, taxista nas horas livres, disse: “espero que seja efectivamente bom, que traga mais movimento à ilha e à sua economia local, e que, com a abertura de mais hotéis e a vinda de novos voos charter, da TAP e da EasyJet, vai ser muito bom”.

Maria Neves, empresária na área comercial, deixou a sua opinião: “para já, espero que as condições melhorem, porque é importante que as pessoas se sintam bem; porque, se assim for, as pessoas vêm mais depressa às compras, e a chegada de mais aviões é fundamental para o Porto Santo, vindo ajudar muito no movimento quotidiano”.

Jordão Alves, empresário e agente de viagens, disse: “espero que o tempo comece a aquecer, porque isto tem estado muito fresco, mas penso que a Páscoa vai ser muito boa para nós; os voos da EasyJet e da TAP, e mais para a frente voos do Luxemburgo e da República Checa, vão fazer com que tudo mexa muito mais”.

Os hotéis têm, na sua maioria, boas taxas de ocupação. As unidades fechadas até agora vão reabrir, e isso vai dar mais dinamismo, assim como o Lobo Marinho, que deverá trazer mais pessoas ao Porto Santo, principalmente madeirenses, mas não só. Ou seja, no global, o Porto Santo só tem a ganhar e deverá ter uma Páscoa com bastante movimento.