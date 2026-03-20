Campanha publicitária do Museu da Banana no Aeroporto da Madeira

O Museu da Banana da Madeira (BAM) está a ser promovido no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, através de uma campanha publicitária que deverá estar presente ao longo de seis meses. Esta é encarada como uma forma de reforçar a visibilidade junto dos milhares de turistas que chegam diariamente à Região.

A campanha surge no seguimento dos resultados obtidos em 2025, considerados históricos, uma vez que se registaram 65 mil visitantes e foi alcançada, pela primeira vez, uma operação financeiramente lucrativa. "Com esta estratégia a empresa pública GESBA pretende consolidar este crescimento e captar novos públicos naquela que é a principal porta de entrada de turistas na Região", indica uma nota enviada à imprensa.

O Museu da Banana fica localizado no Lugar de Baixo e oferece ao visitante um espaço onde é possível conhecer a história da banana na Região. Através de um conjunto de exposições, algumas interativas, o visitante fica a conhecer todo o processo de produção da banana bem como algumas curiosidades deste fruto emblemático da Região. O espaço possui ainda uma área para desenvolver e estudar novas técnicas através de vários campos experimentais ali existentes, no qual técnicos da GESBA trabalham diariamente em prol deste sector.