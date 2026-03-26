“Procura histórica” na Madeira esta Páscoa

“É natural que assim seja. A Madeira continua a ser um destino muito atractivo, com uma procura histórica nesta Páscoa”, afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagindo ao facto de o Funchal surgir como um dos destinos preferidos dos portugueses para as férias da Páscoa de 2026, à margem da cerimónia pública promovida pelo IDE no Salão Nobre do Governo Regional.

Parte deste crescimento deve-se a alterações nos planos de viagem provocadas pela guerra no Médio Oriente, com alguns turistas a optarem pela Madeira em vez de destinos como Egipto, Turquia ou Chipre. “Independentemente disso, registamos uma taxa de ocupação hoteleira elevada, a mais alta do país, e um aumento do preço médio, reflectindo a resiliência e a qualidade do nosso destino”, acrescentou Albuquerque.

Relativamente ao turismo, tanto a ocupação hoteleira como o preço médio aumentaram para a Páscoa. O presidente sublinhou que os valores já estavam definidos e que o turismo continua a ser uma base fundamental da economia regional, com efeitos multiplicadores em várias áreas.

Os indicadores turísticos mostram resultados sólidos: o REVPAR quase triplicou e outros índices duplicaram nos últimos anos. O Governo mantém o foco no upgrade do produto turístico, investindo em infra-estruturas, serviço e qualidade. “A ideia não é só quantidade, mas ganhar mais dinheiro com menor pressão sobre o ecossistema — e todas as entidades turísticas estão empenhadas nisso”, explicou.

Albuquerque concluiu reforçando o papel estratégico do turismo na economia regional: “O turismo é a base da nossa economia e gera efeitos multiplicadores em várias áreas. Por isso, continuamos a investir na melhoria do produto, nas infra-estruturas e na sustentabilidade, de forma a ganhar mais dinheiro com menor pressão sobre o ecossistema”, disse.