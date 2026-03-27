APEL venceu Liceu em jogo amigável

A Escola da APEL deslocou-se, nesta quinta-feira, ao Liceu Jaime Moniz, para a realização de um encontro de futebol amigável, que terminou com uma vitória por 2-0 para a APEL.

O encontro foi promovido pela Associação de Estudantes da Escola Jaime Moniz, em conjunto com o Aluno Mateus Gouveia, da Escola da APEL, que, por sua vez, contou com o apoio da Direção da Escola.

A partida iniciou-se com um ritmo elevado, com ambas as equipas a entrarem determinadas e bem organizadas taticamente. Durante a primeira parte, o jogo foi bastante equilibrado e disputado a meio-campo, com várias batalhas pela posse de bola. Ainda assim, a equipa da APEL conseguiu assumir maior controlo do jogo, mostrando-se mais perigosa no último terço e criando algumas oportunidades de golo. Apesar da superioridade demonstrada, o marcador manteve-se inalterado ao intervalo, registando-se um empate a 0-0.

No regresso dos balneários, a APEL entrou ainda mais determinada e conseguiu finalmente materializar o seu domínio. O primeiro golo surgiu na sequência de uma boa jogada coletiva, com a equipa a trocar a bola com qualidade até encontrar espaço na defesa adversária, finalizando com eficácia.

Já na fase final do encontro, a equipa da visitante voltou a mostrar a sua qualidade ofensiva e conseguiu ampliar a vantagem, num lance bem construído, que culminou no segundo golo da partida, confirmando o domínio evidenciado ao longo do jogo.

Os golos da vitória foram apontados por Martim Soares e Vasco Quintal, que estiveram em destaque ao garantir a eficácia ofensiva da equipa.

O encontro, apesar de amigável, foi marcado por um bom espírito desportivo entre as duas equipas e proporcionou um jogo competitivo e de qualidade, evidenciando o empenho e talento dos alunos em campo.