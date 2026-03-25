Liceu Jaime Moniz conquista 1.º lugar no Eco-Cozinheiros

Uma equipa de alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, que "representou a Região Autónoma da Madeira na Prova Final Nacional do desafio Eco-Cozinheiros – escalão C, alcançou um resultado de excelência ao conquistar o 1.º prémio", informa a escola secundária localizada no Funchal.

Segundo uma nota da instituição de ensino, "este feito constitui motivo de elevado orgulho, refletindo o rigor, a dedicação e o sentido de responsabilidade demonstrados pelos alunos ao longo de todo o processo", sendo que "a distinção obtida representa não apenas um reconhecimento do mérito individual e coletivo dos estudantes envolvidos, mas também um prestígio significativo para a escola e para toda a Região Autónoma da Madeira", advoga.

A equipa vencedora é constituída pelos alunos Francisco Andrade, Lara Jesus e Núria Camacho, tendo como coordenadora a professora Nivalda Pereira.

Uma ementa sustentável e inovadora

De acordo com a nota, "na prova final, os alunos apresentaram uma ementa cuidadosamente estruturada, aliando sustentabilidade ambiental e equilíbrio nutricional". O menu integrou três propostas gastronómicas: uma entrada com creme aveludado de abóbora com feijão-manteiga e couve-galega; o prato principal, um arroz caldoso de atum à moda mediterrânica, e a sobremesa, um delícia fresca de iogurte com maracujá da Madeira.

"Esta ementa destacou-se pela valorização de produtos regionais e pela abordagem consciente à redução do desperdício alimentar. Em particular, evidenciou-se o aproveitamento de atum embalado na Madeira e a utilização do maracujá regional, reforçando a identidade gastronómica local", justifica.

De referir que "o projeto teve origem no desafio Eco-Ementas Mediterrânicas, tendo sido posteriormente selecionado para o Eco-Cozinheiros. A proposta evidencia uma aplicação consistente dos princípios da Dieta Mediterrânica, promovendo simultaneamente: a sustentabilidade ambiental, o consumo responsável e o equilíbrio nutricional".

E termina salientando que "tal como um ecossistema equilibrado depende da interação harmoniosa entre os seus elementos, esta ementa demonstra como tradição, inovação e consciência ambiental podem coexistir, resultando numa solução alimentar sustentável e culturalmente enraizada. Este reconhecimento nacional reforça a importância da educação ambiental e alimentar, evidenciando o papel fundamental das escolas na formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios do futuro", acredita.