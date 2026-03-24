Duo Bandonica actua no Liceu Jaime Moniz

A Escola Secundária Jaime Moniz acolheu, esta terça-feira, 24 de Março, o concerto do Duo Bandonica 'Fala-me de Música', numa iniciativa promovida pela Coordenação das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular.

Segundo a instituição de ensino, a actividade, dinamizada por Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues de Almeida, teve como objectivo proporcionar à comunidade escolar “uma experiência cultural de elevada qualidade”.

O espectáculo contou com a participação da madeirense Francisca Abreu, no bandolim, e do italiano Alessio Ferrari, no acordeão. Ao longo da actuação, os músicos apresentaram um repertório diversificado, numa abordagem descrita como “uma verdadeira viagem sonora sem fronteiras”.

Em nota emitida, a escola destaca que o concerto foi “muito mais do que um momento de entretenimento”, assumindo-se também como “uma aula de multiculturalidade e sensibilidade artística”, evidenciada no diálogo musical entre os dois instrumentos.

O 'Liceu' sublinha ainda que o evento procurou “democratizar o acesso à música erudita e folclórica”, promovendo simultaneamente a diversidade cultural e o enriquecimento artístico dos alunos, num contexto marcado pela partilha e pela emoção.