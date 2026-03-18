Inteligência Artificial em debate num “telejornal” feito por alunos no Liceu

A sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz transformou-se, esta quarta-feira de manhã, no epicentro do debate sobre o futuro digital, com a realização do evento principal da III edição do Concurso Escolar “Educação para os media”.

A iniciativa, promovida pela Direcção Regional de Educação através do Programa EDUCAmedia, tem este ano como tema “Inteligência Artificial e Algoritmos”, escolhido pela sua crescente relevância na sociedade actual.

Segundo o coordenador do programa, Vasco Cunha, trata-se de “um momento de reflexão, partilha e debate”, onde os alunos apresentam trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, incluindo reportagens, vídeos de sensibilização e cartazes, abrangendo também o primeiro ciclo do ensino básico.

O evento assume o formato de um grande noticiário escolar, sendo inteiramente protagonizado por alunos do ensino básico e secundário das escolas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira. No papel de jornalistas, pivôs e repórteres, os estudantes apresentam conteúdos e colocam questões sobre os desafios da era algorítmica.

De acordo com o coordenador, este formato – que integra dois estúdios, um de pivôs e outro de entrevistadores – permite aos alunos “assumirem diferentes papéis num contexto próximo do real”, contando ainda com convidados especialistas e momentos de interacção com o público.

Ao todo, participaram 14 escolas, que submeteram 32 trabalhos a concurso, posteriormente seleccionados para apresentação neste momento final. O trabalho envolveu diversos alunos ao longo do ano lectivo, num processo que incluiu inscrição e avaliação dos conteúdos produzidos.

O coordenador sublinha ainda que a escolha da inteligência artificial como tema pretende levar os alunos a reflectirem sobre a sua utilização no quotidiano, incentivando uma postura “positiva, mas também crítica”, reconhecendo as vantagens desta tecnologia, mas também os cuidados a ter na sua utilização.

Presente no evento, a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, destacou que o objectivo do projecto passa por “educar os alunos para os media”, permitindo-lhes “aprenderem como se fazem as notícias e como se detectam as ‘fake news’”.

Trata-se, sublinhou, de uma aprendizagem “muito importante nos dias de hoje”, sendo que a edição deste ano, dedicada à Inteligência Algorítmica, pretende ajudar os alunos a compreender como a informação pode ser manipulada e como evitar serem enganados.

Sobre o formato do evento, que inclui a simulação de um telejornal, a governante considerou tratar-se de “uma experiência e uma vivência muito interessante”, que permite aos jovens contactar diretamente com os meios de comunicação social e aprender na prática.

Questionada sobre os apoios do executivo à comunicação social regional, nomeadamente o programa MEDIARAM, Elsa Fernandes indicou que o processo está em fase final, faltando apenas uma nova reunião com jornalistas dos dois principais jornais da Madeira. “Já está tudo decidido”, afirmou, ressalvando que ainda existem alguns pormenores a acertar antes do anúncio oficial.

Relativamente à possibilidade de aprovação ainda este ano, confirmou que sim, embora tenha reiterado que aguardará pela conclusão das reuniões.

Quanto à oferta de assinaturas digitais de jornais, referiu que o processo “está tudo a ser tratado”, faltando apenas ultimar alguns detalhes.