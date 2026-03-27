Sismo de 1.5 bem perto da costa da Madeira
O IPMA registou um sismo na noite de ontem, bem perto da costa sul da Madeira, mais precisamente a sudoeste de Câmara de Lobos.
O abalo, na categoria microsismo, foi registado a 17 km de profundidade e de magnitude 1.5 na escala de Richter.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi 'sentido' pelas 20h44 de quinta-feira, 26 de Março de 2026.
Ocorreu menos de 24 horas de um outro sismo a norte de Santana, com magnitude 1.6 e a 10 km de profundidade.
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