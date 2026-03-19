Sismo de 2.9 registado a Leste da Madeira
Um sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter foi registado ontem à noite a meio do mar entre a Madeira e Marrocos.
O abalo, registado pelos sismógrafos do IPMA, ocorreu pelas 20h38 de quarta-feira a uma profundidade de 18 km.
É o segundo mais forte e o segundo mais distante registado nas imediações da Madeira no último mês.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo