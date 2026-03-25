Portugal bem posicionado para crescimento acima da média

Portugal começou o ano com "fundamentos sólidos", impulsionado pelo turismo e pelo PRR, e está bem posicionado para sustentar um crescimento acima da média na área do euro, mas as perspetivas económicas vão ser mais desafiantes, apontou o BFF.

"Portugal entra em 2026 com fundamentos sólidos, impulsionados pela resiliência do turismo e pela execução em pleno do Plano de Recuperação e Resiliência", considerou o BFF Banking Group, num relatório hoje divulgado.

Contudo, a economia enfrenta um contexto internacional complexo e as tarifas dos EUA podem reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) acumulado em até 1,1 pontos percentuais até 2027.

Ainda assim, segundo o relatório, elaborado em colaboração com a Nova SBE, Portugal está "bem posicionado" para um crescimento acima da média na área do euro, a curto prazo.

Este cenário é sustentado por medidas de estímulo orçamental e pela execução máxima dos fundos da União Europeia.

Pós 2026, as perspetivas económicas vão ser mais desafiantes, à medida que diminui o apoio do PRR e que as restrições demográficas se tornam mais pronunciadas.

Perante isto, a análise revelou que será essencial implementar reformas estruturais centradas na melhoria da produtividade, na diversificação das explorações e na promoção da flexibilidade do mercado de trabalho.

O relatório "Resiliência sob pressão: a economia de Portugal num panorama global em mudança" assinalou ainda o desempenho da economia portuguesa em comparação com os seus pares.

O crescimento do PIB atingiu 1,9%, em termos homólogos, no quarto trimestre de 2025, crescendo quase cinco vezes mais do que na Alemanha.

Esta evolução é justificada por um aumento de 4% no consumo privado e por uma taxa de desemprego historicamente baixa (6%).

Prevê-se ainda que o rácio da dívida pública desça para 79,5% até 2028, abaixo da média da União Europeia, pela primeira vez desde a adoção do euro.

O BFF Banking Group opera em Itália, Croácia, Chéquia, França, Grécia, Polónia, Portugal, Eslováquia e Espanha.

Em 2025, a instituição financeira, que está cotada na bolsa de valores de Itália, registou um lucro consolidado de 151,7 milhões de euros.