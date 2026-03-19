Unidade de AVC “funciona muito bem” e com mortalidade “residual”

À margem da cerimónia que distinguiu a Madeira como ‘Região Angels’, Miguel Albuquerque destacou o desempenho da unidade de AVC do Serviço de Saúde da região, classificando-a como uma referência internacional.

O presidente do Governo Regional sublinhou que a unidade funciona 24 horas por dia, com cerca de 20 camas e “20 e tal” profissionais dedicados, apresentando uma taxa de mortalidade muito baixa, cerca de 2,8%, considerada residual. Esta performance deve-se à rapidez do socorro, envolvendo EMIR, bombeiros e um conjunto de procedimentos que permitem tratar doentes nas primeiras quatro horas após o AVC, aumentando as hipóteses de recuperação e estabilização.

“Esta unidade tem funcionado muito bem, temos excelentes profissionais e daí este reconhecimento”, afirmou Miguel Albuquerque, destacando que a prioridade futura passa por uma abordagem transversal na prevenção de factores de risco.

O governante comentou ainda as alterações ontem anunciadas pelo Governo da República no que diz respeito ao Subsídio Social de Mobilidade, confirmando que os utentes pagarão apenas o valor do bilhete (79 euros), com condições especiais para estudantes, e adiantou que a implementação será testada nas próximas semanas, incluindo cobertura do sistema One Way até 400, com compromisso do ministro responsável.