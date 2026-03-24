JPP defende IVA à taxa zero no cabaz de bens essenciais

Basílio Santos fez a intervenção política semanal, abordando o custo de vida, o acesso à habitação, o aumento da pobreza e acusou a maioria PSD/CDS de "propositadamente ignorar" estes assuntos e preferir destacar os números do PIB.

"A aliança PSD/CDS prefere encantar e enaltecer os recordes na economia, o PIB rico, as casas de luxo para milionários e os campos de golfe pagos com os impostos dos madeirenses para turistas endinheirados", afirma o deputado do JPP.

Basílio Santos destacou os números recentes que mostram que há 53 mil madeirenses em risco de pobreza, dos quais 20 mil trabalham.

O acesso à habitação é cada vez mais difícil, com a Madeira a ter dois municípios, Porto Moniz e Ponta do Sol, entre os 10 com menor poder de compra do país.

O JPP acusa o governo regional de apenas se interessar com "meia dúzia" de beneficiados e esquecer a maioria dos madeirenses.

O JPP defende medidas como a redução do IVA, com "taxa zero no cabaz de bens essenciais" e baixar a taxa geral para os 16% e a taxa intermédia para os 9%, "como existe nos Açores desde 2021".

O JPP defende a abertura de novas cadeias do comércio a retalho, concorrência nos portos, a linha ferry e de passageiros e mercadorias, fim dos monopólios "que inflacionam os preços", diversificação da economia acabando com a excessiva dependência do turismo, ou um tecto máximo para o preço do gás.