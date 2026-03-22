Mais um acidente na via rápida perto do Aeroporto
Mais um acidente de viação esta tarde, pelas 16h45, resultou apenas em danos materiais na via rápida, perto do aeroporto.
Os Bombeiros Municipais de Machico chegaram a ser accionados, mobiliando sete elementos apoiados por três viaturas, mas o condutor recusou assistência e a ser transportado para uma unidade hospitalar.
Este é o terceiro acidente, hoje, na via rápida que resultou apenas em danos materiais.
Andreia Correia , 22 Março 2026 - 11:12
Andreia Correia , 22 Março 2026 - 14:22
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