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Mais um acidente na via rápida perto do Aeroporto

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Foto ViaLitoral

Mais um acidente de viação esta tarde, pelas 16h45, resultou apenas em danos materiais na via rápida, perto do aeroporto. 

Os Bombeiros Municipais de Machico chegaram a ser accionados, mobiliando sete elementos apoiados por três viaturas, mas o condutor recusou assistência e a ser transportado para uma unidade hospitalar. 

Este é o terceiro acidente, hoje, na via rápida que resultou apenas em danos materiais.

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